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ABD'den flaş F-35 kararı! Daha da kısıtlanacak

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 23:07 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 23:07

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, onarım sürelerinin uzun sürmesi nedeniyle yaşanan motor sıkıntısı yüzünden F-35 savaş jetlerinin daha az hava gösterisine katılması kararı aldı.


Bloomberg'te yer alan haberde, Pentagon'un 398 milyar dolarlık beşinci  nesil F-35 savaş uçağı programının "Pratt & Whitney" tarafından üretilen motor  tedarikinde giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekildi.
 
Hava Muhabere Komutanlığının konuşlandırma ve eğitimlerde gerektiğinde  F-35 savaş uçaklarının hazırda bulunması için 2021'de hava gösterilerine daha az  katılacağı belirtilen haberde, bu yıl F-35'lerin 8 hava gösterisinde yer  almayacağı ifade edildi.
 
Haberde değerlendirmesine yer verilen, ismi açıklanmayan bir savunma  yetkilisi, yaşanan sorunu "F-35A model savaş uçaklarının motorlarının hız  kesmeden çalışması sonucu ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya  da katmanlara neden olduğu ve bu nedenle motorların çıkarılıp tamir edilmesi  gerektiği" şeklinde açıkladı.
 
F-35 Programı biriminin Savunma Bakanlığını en kötü senaryo konusunda  bilgilendirdiği kaydedilen haberde, savaş uçaklarının yüzde 20'sinin 2025'e kadar  motorsuz kalabileceği bilgisi yer aldı.
 

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ABD F-35 jet
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