ABD'de Pentagonun teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı seri üretime geçme kararı aldığı belirtildi. Yaklaşık 398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin teknik sorunlar ve koronavirüs (Covid-19) pandemisi olduğu ifade edildi. Öte yandan 2020 yılında Lockheed Martin şirketinin savaş jetlerini üretme yüzdesinin 8 gerilediği bildirildi.
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ABD'den flaş F-35 kararı: Askıya alındı
DHA | 01 Ocak 2021 Cuma - 20:41 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 20:41