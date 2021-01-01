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ABD'den flaş F-35 kararı: Askıya alındı

DHA |  01 Ocak 2021 Cuma - 20:41 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 20:41

ABD Savunma Bakanlığı, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya alarak, düşük hızlı seri üretime geçtiğini duyurdu.


ABD'de Pentagonun teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı seri üretime geçme kararı aldığı belirtildi. Yaklaşık 398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin teknik sorunlar ve koronavirüs (Covid-19) pandemisi olduğu ifade edildi. Öte yandan 2020 yılında Lockheed Martin şirketinin savaş jetlerini üretme yüzdesinin 8 gerilediği bildirildi.
 

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ABD F-35 seri üretim
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