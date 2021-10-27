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ABD'den flaş F-35 açıklaması: Ankara'da görüşme gerçekleştirildi

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 23:35 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 23:35

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi.


Konuya ilişkin yazılı açıklamada yapan Pentagon, Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in öncülük ettiği Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirtti.
 
Yarbay Semelroth, heyetin, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin 23 Eylül'de nihayete erdirilmesi" konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için görüşmeler yaptığını ifade etti.
 
Görüşmede Milli Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Sözcü, "Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor." ifadelerine yer verdi.

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