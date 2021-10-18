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ABD'den flaş F-35 açıklaması!

AA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 22:13 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 22:20

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.


Price, günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın Türkiye'nin F-35 programı için yaptığı "1 milyar 400 milyon doların"  ödenmesi konusunda ABD'nin Türkiye'ye F-16 alım teklifinde bulunduğu açıklaması  üzerine gelen soruları yanıtladı.
 
Önerilen silah satışlarını ve transferlerini, Kongre'ye tebliğ  edilmeden ve onaylanmadan teyit etmeyeceğini söyleyen Price, "Türkiye'ye gelince,  NATO müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. (Türkiye)  Önemli bir NATO müttefikidir. Uzun süreli ve derin ikili bağlarımız var ve  Türkiye'nin, NATO ile ortak çalışabilirliği öncelikli bir konu olmaya devam  ediyor." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine doğrudan yanıt vermeyen Price,  şöyle konuştu:
 
"Şimdi gündeme getirdiğiniz konuya gelince şunu söyleyeceğim; Savunma  Bakanlığı F-35 ihtilafının çözümü konusunda Türkiye ile istişare içindedir. Türk  yetkililer, F-16 uçağı satın almakla ilgilendiklerini kamuoyuna ifade ettiler.  Türkiye'nin savunma tedarik planları hakkında konuşmak için sizi Türk hükümetine  yönlendiriyorum. Şunu söyleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin  F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı. Savunma Bakanlığı,  Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda  istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda  değilim."

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ABD F-35 açıklaması Pentagon
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