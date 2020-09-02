ABD'den flaş Doğu Akdeniz çıkışı!

Washington yönetiminin 33 yıllık silah ambargosunu kaldırdığını Twitter mesajıyla dünyaya duyuran ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yeni açıklamalar yaptı.
Pompeo, "Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Herkesten bölgedeki gerginliği düşürmelerini istiyoruz" dedi.
ABD'nin doğrudan Türkiye'yi hedef alan Kıbrıs kararını Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 1 Eylül akşamı saat 22.00'de açıkladı. "Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de kilit ortağımızdır. Güvenlik işbirliğimizi derinleştireceğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Gelecek mali yılda öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına getirilen kısıtlamaları kaldıracağız" dedi.
ABD'nin kararına Türkiye'nin tepkisi çok sert oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ambargonun kaldırılmasını Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması olarak tanımladı, söz konusu kararla bölgede çatışma riskinin arttığını belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, resmi açıklamasında Kıbrıs'taki Türklerin güvenliğini garantiye alacak mukabil adımların atılacağını duyurdu, "Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır" dedi.
ABD Kongresi Aralık 2019'da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosunun kaldırılması kararını almıştı. Önce Temsilciler Meclisi, daha sonra Senato savunma bütçeleri yasa tasarı kapsamında ambargonun kaldırılmasını desteklemişti. (Milliyet)