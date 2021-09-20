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ABD'den flaş aşı kararı! 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşları için zorunlu...

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 17:24 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 17:32

ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getireceği belirtildi.


Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin,  uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını  açıklayacağını bildirdi.
 
Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki  tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu  getireceğini kaydetti.
 
Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen  ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün  ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.
 

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