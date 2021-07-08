08 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.373 -1.27 EURO 10,3210 0.69
USD 8,6930 0.09 ALTIN 502,830 -0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'den flaş Afganistan kararı! Biden resmen duyurdu

AA |  08 Temmuz 2021 Perşembe - 21:29 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 22:00

ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki askeri misyonumuz 31 Ağustos'ta sona erecek. Taliban, askeri açıdan 2001'den bu yana en güçlü durumda. Orada kalsaydık askerlerimiz daha çok saldırıya uğrayacaktı" dedi.


Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin düzenlediği  basın toplantısında, ülkesinin Afganistan'ı ulus inşa etmek üzere işgal  etmediğini savundu.
 
Afganistan'a 11 Eylül saldırılarının sorumluları ve Usame Bin Ladin  için girildiğini iddia eden Biden, "Afganistan'daki görevimiz 31 Ağustos'ta sona  erecek." diye konuştu.
 
Taliban'a karşı Afganistan ordusuna güvendiğini de belirten Biden,  ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece ilişkin ise "Afganistan'da bütün ülkeyi  kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük." ifadesini kullandı.
 

ETİKETLER

Joe Biden 31 Ağustos Afganistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.