24 Aralık 2017 Pazar
İSTANBUL 
7°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 111.099 -0.16 EURO 4,5210 -0.49
USD 3,8100 -0.23 ALTIN 156,090 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'den flaş açıklama! 47 milyon dolar...

AA |  23 Aralık 2017 Cumartesi - 6:36 | Son Güncelleme : 23 12 2017 - 6:36

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna "savunma amaçlı geliştirilmiş savunma kapasiteleri" temin edilmesine karar verildiğini açıkladı.


Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna'ya silah satışıyla ilgili  yazılı bir açıklama yaptı.
 
Açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın uzun vadeli savunma kapasitesi inşasına  yardımcı olma, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma ve muhtemel  saldırganlıkları caydırma çabalarımızın bir parçası olarak bu ülkeye  'geliştirilmiş savunma kabiliyetleri' temin etmeye karar vermiştir." ifadelerine  yer verildi.
 
ABD'nin Ukrayna'ya vereceği silahların amacının "tamamen savunma"  maksatlı olduğu kaydedilen açıklamada, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Ukrayna  egemen bir devlettir ve kendini savunma hakkına sahiptir." değerlendirmesi  yapıldı. Ayrıca açıklamada, ABD'nin, Doğu Ukrayna'daki durumla ilgili olarak  Minsk anlaşmalarına bağlı olduğuna bir kez daha atıf yapıldı.
 
 Silahların anti-tank füzesi olduğu iddiası
 
Açıklamanın hemen ardından Amerikan ABC kanalında yer alan ve adı  açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde ise ABD  Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya "anti-tank füzeleri" satmaya hazırlandığı  iddia edildi.
 
Haberde, Trump'ın bu satışı onaylaması halinde Kongrenin önünde 30  günlük bir değerlendirme sürecinin olacağı ve herhangi bir itirazda bulunulmaması  durumunda satışın gerçekleşeceği belirtildi. Söz konusu anti-tank füzelerinin  Amerikan yapımı Javelin sistemlerini kapsadığı bilgisi de haberde yer aldı.
  
 210 anti-tank füzesi
 
Aynı Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre 47 milyon dolarlık satış,  210 adet anti-tank füzesi ve 35 füze fırlatma rampasını kapsıyor.
 
ABD kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde, söz konusu satışın  gerçekleşmesi halinde Rusya ile ABD arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerilimin  daha da artmasının beklendiği ifade edildi.
 
 Ukrayna, geçen pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik  Konseyinde yapılan Kudüs oylamasında "evet" oyu kullanmış, perşembe günü BM Genel  Kurulunda yapılan oylamaya ise katılmamıştı.
 
  
 

ETİKETLER

ABD trump Ukrayna
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.