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ABD'den flaş açıklama

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 23:36 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 23:36

ABD, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonların azalması üzerine Irak'taki kuvvet bileşiminde çatışma gücünden asayiş gücüne doğru bir değişim yapacağını açıkladı.


Başta Associated Press (AP) olmak üzere birçok medya kuruluşunun  ABD'nin Irak'tan bir kısım kuvvetlerini çekeceği yönünde haber geçmesi üzerine,  Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTF-OIR) kurumundan açıklama  yapıldı.
 
Yazılı açıklamada, "Musul'un alınmasına müteakip elde edilen  başarılardan dolayı Koalisyon, Irak'taki odağını çatışma operasyonlarından,  DEAŞ'a karşı askeri kazanımlarını korumaya çeviriyor." ifadesi kullanıldı.
 
DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de elinde bulundurduğu toprakların yüzde 98’ini  kaybettiği hatırlatılan açıklamada, Koalisyon komutanlarının, DEAŞ’ın tekrar  terör saldırıları eksenli çatışma yöntemlerine döneceğini değerlendirdikleri  belirtildi.  2018'de Koalisyon kuvvetlerinin bileşiminin tekrar ayarlanması  açısından kritik bir yıl olacağı belirtilen açıklamada, "Koalisyonun Irak'taki  varlığı şartlara bağlı, ihtiyaca orantılı ve Irak hükümeti ile koordinasyonla  devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Açıklamada sözlerine yer verilen Koalisyonun Harekat Direktörü  Tuğgeneral Jonathan Braga, "DEAŞ'a kalıcı bir mağlubiyet vermek üzere Koalisyon  olarak Iraklı ortaklarımızla danışarak kuvvetlerimizi değiştireceğiz. Düşmanın  halen saldırı faaliyetleri yapabileceği ve dünya çapında saldırı planlama ve bu  konuda azmettirme kabiliyetine sahip olduğu konusunda açığız. OIR'ın (koalisyon)  kuvvet bileşimini zamanla göreve en uygun şekilde değiştirmesine rağmen Irak  hükümetinin de onayı ile burada DEAŞ'a karşı ortaklarımızın yürüttüğü  operasyonlara eğitim, destek ve donatma konusunda yeterli miktarda kuvvet  bırakıyor olacağız." ifadesine yer verildi.
 
"Odaklanması gereken nokta sayılar değil"
 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon ise konuyla ilgili  AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonların azalması ile zaman içerisinde  ABD'nin Irak'taki asker sayısında tedrici bir düşüş olacağını ancak burada  bahsedilen noktanın sadece kuvvet değişimi olduğunu vurguladı.
 
Çatışmaların azalması ile Irak kuvvetlerine çatışmadan ziyade asayişe  yönelik ihtiyaçlarına karşılık destek verilmeye devam edileceğinin altını çizen  Pahon, şunları kaydetti:
 
"Burada odaklanması gereken nokta sayılar değil, burada söz konusu  olan Irak'taki askeri varlıklar ve odak konusunda bir değişimdir. Burada önemli  bir kuvvet azaltılmasından bahsetmiyoruz, genel olarak zaman içerisinde aşağı  yönlü bir trend olacak ancak bu AP haberinin olduğunu iddia ettiği büyük bir  çekilme değil."

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