ABD'den flaş açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, AA muhabirine, "Şu anda eğitilen (Sınır) Güvenlik Gücü ile ilgili Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve NATO müttefikimiz Türkiye ile düzenli yakın iletişimimiz var." dedi.

SDG ismini kullanan PYD/PKK terör örgütünün öncülüğünde kurulacak "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda görüşmelerin olup olmadığına ilişkin soruya Pahon, "ABD hükümet yetkilileri ile Türk mevkidaşları arasında devam eden görüşmelerin konusu tam da bu konu." yanıtını verdi.

Görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini kaydeden Pahon'un açıklamasında "varsayılan Sınır Güvenliği Gücü" ifadesini kullanması da dikkati çekti.

Pahon ayrıca, konunun Pentagon’un gündeminde olduğunu aktardı.

"DESTEKLEMİYORUZ"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afrin'deki PYD/PKK unsurlarını desteklemediklerini ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.