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ABD'den Filistin kararı: Askıya aldık!

16 Ocak 2018 Salı - 23:40 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 23:40

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı' açıklamasını yaptı.


Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
 
Nauert, "ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı." ifadesini kullandı.
 
Yardımın askıya alındığını ve iptal edilmediğini bildiren Nauert, "ABD olarak bazı değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz." dedi.
 
Nauert, 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verileceğini belirtti.
 
"BU KARARIN, BM'DEKİ KUDÜS OYLAMASIYLA İLGİSİ YOK(!)"
 
Sözcü Nauert, Donald Trump yönetiminin aldığı bu kararın BM'de yapılan Kudüs oylamasıyla alakalı olmadığını söyledi.

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