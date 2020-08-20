20 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.126 0.15 EURO 8,7100 0.82
USD 7,3480 0.82 ALTIN 458,910 1.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'den Esed rejimine yaptırım şoku!

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 18:07 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 18:07

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşşar Esed rejiminin bazı üst düzey yetkililerini yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.


Bakan Pompeo, yazılı bir açıklama yaparak, Suriye'de halen devam eden  çatışma durumunun ana sorumlusunun Esed rejimi olduğunu vurguladı.
 
Doğu Guta'da 1400'den fazla Suriyeli sivilin ölümüne neden olan  kimyasal saldırının yarın yıl dönümü olduğunu hatırlatan Pompeo, "O vahşetin  kurbanlarının anısına ABD Esed rejiminin askeri ve finansal destekçilerine altı  yeni yaptırım getiriliyor." ifadesini kullandı.
 
Bu kapsamda "Esed'in sağ kolu" olarak nitelendirdiği Yasir İbrahim'in  ABD'nin yaptırım listesine alındığını belirten Pompeo, İbrahim'in Esed'in  zenginleşmesinde önemli roller oynadığını ifade etti.
 
Pompeo, aynı kapsamda, Esed'in medya danışmanı Luna el-Şibl, Baas  Partisi yetkilisi Muhammed Amr Saati, Suriye ordusu komutanlarından Fadi Saqr,  Ghaith Dalah ve Samer İsmail'in de yaptırım kapsamına alındığını belirtti.
 
Suriye'de ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254  sayılı kararı çerçevesinde siyasi bir çözümün bulunabileceğini kaydeden Pompeo,  başta Esed rejimi olmak üzere tüm tarafları söz konusu karara uygun adımlar  atmaya davet etti.
 
ABD yönetimi, 17 Haziran'daki açıklamasıyla, "Sezar Suriye Sivil  Koruma Yasası" kapsamında, Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey  yetkiliyi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
 

ETİKETLER

ABD Mike Pompeo Beşşar Esed
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.