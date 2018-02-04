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ABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklaması

04 Şubat 2018 Pazar - 0:52 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 0:58

Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi silahları sağlamadıklarını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Rus savaş uçağı Su-25’in MANPAD’dan vurulduğu haberini değerlendireceklerini söyledi.


ABD’nin Suriye’deki partnerlerle birlikte DEAŞ'a karşı mücadeleye odaklandığını dile getiren Pahon, “ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil” dedi.
 
"MANPAD İDDİASINI DEĞERLENDİRECEĞİZ"
 
ABD’nin operasyonlarının coğrafi olarak Suriye’nin doğusundaki DEAŞ'a karşı devam eden savaşa odaklandığını kaydeden Pahon, İdlib’de Rus savaş uçağının MANPAD ile düşürüldüğü haberleriyle ilgili olarak, “Koalisyondaki partnerlerimizin güvenliğini sağlamak için bu tür açıklamaların geçerliliğini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.
 
"BİZ DEAŞ'A ODAKLANIYORUZ"
 
Pentagon'un, düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklamasında "biz DEAŞ'la mücadeleye odaklanıyoruz" ifadesini kullanması dikkat çekti.
 
Pentagon, terör örgütü PKK/PYD'ye verilen 4 bin TIR silahla ilgili değerlendirmelerinde de "biz DEAŞ'la mücadeleye odaklandık" açıklamaları yapmaya devam ediyor.
 
Öte yandan ABD, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatını değerlendirirken de "DEAŞ'la mücadeleye odaklanın" ifadesini sık sık kullanıyor.
 
 
 
 
 
 

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