ABD'den dünyayı şok eden görüntüler geldi! Sınır polisi göçmenleri kırbaçladı: Beyaz Saray özür diledi...

Gelen son dakika haberine göre; Dünya son birkaç gündür ABD-Meksika sınırında yaşanan insanlık dramını konuşuyor. Çoğu Haitili on binden fazla göçmen ülkedeki ekonomik kriz, yoksulluk ve güvenlik kaygıları nedeniyle Meksika'ya geçti. ABD sınır polisinin ABD'ye gitmek için sınırda bekleyen göçmenlere yaptıkları ise dünya basınında birinci manşet olmuş durumda. Büyük infial yaratan fotoğraf ve videolardan sonra Beyaz Saray özür dilemeye mecbur kaldı...

Ülkedeki ekonomik kriz, yoksulluk ve güvenlik kaygıları nedeniyle Meksika 'ya geçen Haitili Göçmen sayısı 14 bini aştı. Guatemala, Honduras, El Salvador ve Haiti güney sınırında bulundukları ABD 'ye en çok göç veren ülkeler arasında yer alıyor.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin ABD sınırına yakın kentlerinde, sayıları 14 bini geçen Haitililer, ABD'ye geçmek için iltica taleplerinin kabul edilmesini bekliyor.

Tapachula ve Tuxtla Gutierrez şehirlerinde, sayıları son zamanlarda giderek artan Haitililer, yetersiz beslenme ve iş olanaksızlığı nedeniyle otobüslerle başka kentlere gitmeye çalışıyor.

Ülkelerindeki şiddet sarmalı, yoksulluk ve işsizlikten kaçmak için haftalarca yürüyen göçmenler, insan kaçakçılarının tuzaklarına rağmen ABD'ye ulaşmak amacından vazgeçmiyor.

Meksika Kamu İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu (FMOPDH), 28 Nisan'da göçmenlerin durumuna ilişkin hazırladığı raporda, ABD'ye gitmek için yola çıkan 2 bin göçmenin Meksika'da kaybolduğunu belirtmişti.

Öte yandan ABD sınır polisinin sınırda bekleyen ve ABD'ye girerek yeni bir yaşam umuduna kavuşmaya çalışan Haitililere yaşattığı eziyet büyük tepki topladı. At üzerindeki polislerin göçmenlere karşı sergiledikleri kötü tutum ve hatta onları kırbaçladıkları anlar ajanslar tarafından birçok video ve fotoğrafla kanıtlandı.

İnfial yaratan görüntülerden sonra Beyaz Saray açıklama yapmak ve özür dilemek zorunda kaldı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada 'İzlediklerimiz korkunçtu. Bunları gören hiç kimse yaşananları onaylayamaz.' ifadesini kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan videolardan birinde ABD sınır polisinin kovboy şapkaları giymiş halde, at üzerinde kendisinden kaçan göçmenleri kırbaçla kovaladığı görülürken 'İşte siz böylesiniz, kadınlarınızı böyle kullanıyorsunuz. Ülkeniz bu yüzden ... çukuru' diye bağırdığı duyuluyor.

Sınır Polisi yetkilileri göçmenlere yiyecek, su, portatif tuvalet ve benzeri insani ihtiyaçların temin edildiğini söylese de çoğu siyahi olan göçmenleri kırbaçla kovaladıkları görüntüler herkes tarafından kölelik döneminde siyahilere yaşatılanlara benzetildi.

Ocak ayında göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi selefi eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik önlemlerinin çoğunu geri aldı ancak yine de eleştirilerin odağında kalmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ı sınırda kriz yaratmakla suçladılar. Senatör Ted Cruz yaptığı paylaşımda göçmenlerin görüntülerini paylaşarak ?"Bu Joe Biden'ın hatası. Bu Kamala Harris'in hatası. Bu barbarlık”, diye yazdı.

Lindsey Graham ise “Başkan Biden tarafından uygulamaya konulan başarısız sınır politikalarını unutmadım” paylaşımında bulundu.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı açıklamada 'Şu noktada geri dönüş uçuşlarını artırmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok.' ifadesini kullandı. Trump döneminde yürürlüğe giren 42. maddeye göre ABD sığınmacı statüsü vermeden önce göçmenleri geri çevirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta bir federal yargıç bu kanunun ailelere uygulanmaması gerektiğine hükmetti ancak Biden yönetimi hala görüşmelere devam ediyor ve bu yüzden bu kararın yürürlüğe girmesi iki haftayı bulacak.

Sınırda bekleyen göçmenlerden biri El Cezire'ye verdiği demeçte 'Beni en çok üzen herkesin durumu biliyor, Haitililerin yaşadıklarını görüyor olması. Devlet Başkanımız yok, suç oranı çok yüksek, öğrenciler okula gidemiyor, iş yok, ekonomi çok kötü durumda. İnsanların bununla mücadele etmesi mümkün değil. Sınır dışı edilmek felaketimiz olur.' sözlerini kullandı.

Göçmenler hali hazırda Yemek ve ilaç edinebilmek için ABD-Meksika sınırı arasında gidip gelebiliyor ancak yetkililer bunun çok yakında sona ereceğini söylüyor... (Hürriyet)