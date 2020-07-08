ABD'den corona virüsü öldüren spreylere onay

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), corona virüsü (Covid-19) öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu. Ajans, 2 spreyin virüsün yüzeylere yayılmasını önlediğini ve laboratuvar testlerine dayanarak corona virüse karşı etkili olduğunu söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışması sürerken, ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) umutlandıran haber geldi.

EPA, corona virüsü (Covid-19) öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu. EPA Yöneticisi Andrew Wheeler yaptığı açıklamada, "EPA, Amerikan halkının kendilerini ve ailelerini yeni corona virüsten koruması için yeni araçlar keşfetmeye ve doğru, güncel bilgiler sağlamaya kendini adamıştır" ifadelerini kullandı.

Onaylanan 2 spreyin, corona virüsün yayılmasını engellediği ve kullanıldığı yüzeyleri dezenfekte ettiği ifade edildi.