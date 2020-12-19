ABD'den Çin teknoloji devlerine yaptırım

ABD yönetimi Çin ordusuyla ve insan hakkı ihlalleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle çok sayıda teknoloji şirketini yaptırım listesine aldı. Hedef alınan şirketler arasında Çin’in çip üreticisi SMIC ve drone devi DJI de var.

ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD ’nin dış politikası ve ulusal güvenlik çıkarlarına zıt olarak değerlendirilen faaliyetlerden dolayı 77 kurum ve kişinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, DJI, AGCU Scientech, Çin Ulusal Bilimsel Araç ve Gereçler, Kuang-Chi Grubu adlı şirketlerin Çin’de insan hakları ihlallerinin önünü açtıkları ve bu dört şirketin yüksek teknoloji imkanlarını kullanarak izleme/gözetleme yapılması ve genetik bilgi toplanmasını sağladığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, bu dört teknoloji şirketinin bazı durumlarda, ABD dış politikası çıkarlarına zıt olarak, dünya genelinde baskıcı rejimlere yardımcı olan ürünlerin ihracını kolaylaştırdığını belirtti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Çin’in sınırları içinde ve dışındaki zorba davranışı ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vererek, müttefik ve ortaklarımızın egemenliğinin altını oyuyor, insan haklarını, etnik ve dini azınlık gruplarının onurunu ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve başka bölgelerdeki vatandaşlarına baskı uygulamak amacıyla aktif olarak zorla çalıştırma, DNA verileri toplama, izleme/gözetleme faaliyetlerini teşvik ettiği” belirtildi.

Çip üreticisi ve drone şirketi de yaptırım listesinde

Yaptırım listesine alınan çip şirketi SMIC, daha önce yaptığı açıklamada Çin hükümetiyle bağlantısının olmadığını iddia etmişti.

Çin’in bir numaralı drone şirketi DJI da, Çin hükümetinin kendi vatandaşlarına yönelik izleme ve gözetleme faaliyetlerine yardım ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

ABD’den gelen yaptırım adımı, ABD şirketlerinin SMIC’e gelişmiş teknoloji satmak için lisans almaları gerektiğini anlamına geliyor.

Teknolojik şirketlere yaptırım adımı, Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın görevi devralmasından yaklaşık bir ay önce geldi.

Basın mensuplarına yaptırımlarla ilgili bilgi veren Ticaret Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, yaptırım adımının Biden’ın geçiş süreci ekibiyle koordine edilmediğini söyledi.