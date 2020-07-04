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ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarına tepki

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 0:08 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 0:08

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarına tepki gösterdi.


Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in Güney Çin  Denizi'ndeki askeri tatbikatlarını "son derece kışkırtıcı" olarak  değerlendirdi.
 
Çin'in bölgedeki askeri tatbikatlarına tepki gösteren Pompeo, ABD'nin  Pekin yönetiminin Güney Çin Denizindeki "yasadışı" iddialarına karşı olduğunu  belirtti.
 
Pompeo, tüm ülkelerin, Güney Çin Denizi'nde ve başka yerlerde,  güçlerinden bağımsız olarak egemenlik haklarını destekleyen özgür ve açık  kurallara dayalı bir düzeni desteklemesi gerektiğini belirtti.
 
Vietnam, 1-5 Haziran arasında Çin askeri tatbikatlarının Paracel takım  adalarındaki egemenliğini ihlal ettiğini, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin  sürdürülmesini zorlaştırdığını açıklamıştı.
 
Filipinler ise Çin'e, Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatları  sırasında Filipinler karasularını ihlal etmesi halinde, "en sert tepkiyi  vereceği" uyarısında bulunmuştu.
 
Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı  Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı  kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında  Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik  tartışmaları yaşıyor.
 
Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek  egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
 
Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen  takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise  "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.
 
Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla  Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini  olmadığına karar vermişti.
 

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