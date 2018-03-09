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ABD'den çarpıcı Türkiye açıklaması

AA |  09 Mart 2018 Cuma - 0:01 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 0:08

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve ABD'li yetkililer arasındaki ilk teknik komite görüşmesinde, Afrin operasyonu da dahil Suriye ile ilgili konuşulacak çok sayıda konu başlığı olduğunu söyledi.


Sözcü Nauert, bakanlıktaki basın brifinginde Türkiye ile ABD arasında  kurulan 3 teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin Washington'da görüşmelere  başladığını belirtti.
 
Nauert, görüşmelerin bugün ve yarın sürmesini beklediklerini ve iki  ülke temsilcileri arasında Suriye bağlamında konuşulacak birçok konu başlığı  olduğunu ifade etti. Sözcü Nauert bir soru üzerine, Afrin operasyonunun da  görüşme konuları arasında yer almasının sürpriz sayılmaması gerektiğini  vurguladı.
 
Nauert, "Bunlar giriş görüşmeleri; önümüzde başarılı geçmesini  umduğumuz birçok konu bulunuyor." ifadesini kullandı.
 
20 kişiden oluşan ABD heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Avrasya  İşlerinden Sorumlu Müsteşar Wess Mitchell'in başkanlık ettiğini kaydeden Nauert,  yarınki görüşmelerin ardından yazılı açıklama yapmayı planladıklarını da dile  getirdi.
 
Suriye komitesine, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar  Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.
 
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Dışişleri  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, Türkiye-ABD ilişkilerindeki  sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısının Suriye gündemiyle 8  Mart'ta Washington'da gerçekleşeceği açıklanmıştı.
 

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