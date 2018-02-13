ABD'den çarpıcı iddia: O ülkeler saldırı hazırlığında!

ABD’de açıklanan yeni İstihbarat raporuna göre, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin ABD ve müttefikleri aleyhinde agresif siber saldırılar hazırlığında olduğu iddia edildi

