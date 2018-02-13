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ABD'den çarpıcı iddia: O ülkeler saldırı hazırlığında!

İHA |  13 Şubat 2018 Salı - 20:33 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 20:33

ABD’de açıklanan yeni İstihbarat raporuna göre, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin ABD ve müttefikleri aleyhinde agresif siber saldırılar hazırlığında olduğu iddia edildi


ABD, yeni istihbarat raporunu açıkladı. Raporda, ABD ve müttefiklerinin olası saldırılarla karşı karşıya olduğu açıklandı.  ABD Ulusal İstihbarat Müdürü Dan Coats,  Rusya, İran ve Kuzey Kore, ABD ve müttefikleri aleyhinde agresif siber saldırılar hazırlığında olduğunu ileri sürdü.
 
Coats,  Rusya’nın Ukrayna'ya karşı siber saldırı hazırlığında olduğunu iddia ederek, "Rusya'nın önümüzdeki yıl büyük olasılıkla Ukrayna'ya karşı Rusya'nın daha cesur ve yıkıcı siber operasyonlar yapmasını bekliyoruz." dedi.

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ABD siber saldırı çarpıcı iddia
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