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ABD'den bomba İran hamlesi! Bombardıman uçakları yola çıktı

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 20:03 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 20:06

ABD, muhtemel bir İran tehdidine karşı 2 "B-52H" tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını Orta Doğu'ya gönderdiğini açıkladı.


Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan açıklamada, "5.  Bombardıman Filosunun ana üssü Minor Hava Üssünden B-52H Stratofortress  mürettebatı, ABD'nin bölge güvenliğine olan bağlılığını ortaya koymak ve kısa  sürede devasa bir savaş gücünü hızlıca konuşlandırma kabiliyetini göstermek üzere  bugün, Orta Doğu'da bulundu." ifadesi kullanıldı.
 
ABD'nin bölge güvenliğini yakından izlemeye devam ettiğine işaret  edilen açıklamada, şu cümleye de yer verildi:
 
"İki uçaklık konuşlandırma, aynı zamanda Amerikalılara ve Amerikan  menfaatlerine zarar verme niyetinde olan herkese açık bir 'caydırma' mesajı  göndermektedir."
 
ABD'nin bu konuşlandırmayı Amerikan kuvvetlerinin İran Devrim  Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin  birinci yılına 5 gün kala yapmış olması dikkat çekici bulundu.
 
"Savaş peşinde değiliz"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth  F. McKenzie de üstü kapalı İran'ı işaret ederek şunları kaydetti:
 
"ABD herhangi bir muhtemel düşmanı caydırmak, Amerikalılara ve  menfaatlerimize yönelik olabilecek herhangi bir saldırıya yanıt vermeye hazır  olduğumuzu açıkça ortaya koymak için CENTCOM'un sorumluluk bölgesine harbe hazır  kuvvetleri bölgeye sevk etmeye devam ediyor.
 
Savaş peşinde değiliz ancak hiç kimse, bizim kuvvetlerimizi korumak ve  herhangi bir saldırıya güçlü bir yanıt vermek konusundaki kabiliyetimizi  azımsamasın."
 
Süleymani'nin öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti
 
ABD, daha önce de 2 kez Orta Doğu bölgesi üzerinden "B-52H" tipi  uçaklarla uçuş yapmıştı.
 
ABD, 3 Ocak 2019'da İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat  Havalimanı'na indikten sonra hava saldırısıyla öldürmüştü.
 
Buna karşılık İran ise ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki  üslere füze saldırısı düzenlemişti ancak ölen herhangi bir ABD askeri olmamıştı.
 
İran'ın Süleymani'nin öldürülmesinin birinci yılında ABD kuvvetlerine  karşı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı CENTCOM bir süredir bölgede deniz ve  havada tedbirler alıyor.

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ABD bombardıman İran Orta Doğu nükleer
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