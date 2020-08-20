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ABD'den BMGK'ye "İran bildirimi!

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 23:40 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 23:40

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi bildirimde bulundu.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York'taki BM Genel Merkezinde  gazetecilere açıklamalar yaptı.
 
İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı  (snapback) kullanacakları konusunda BMGK'yi bilgilendirdiklerini duyuran Pompeo,  yaptırımların bugünden itibaren 30 gün içinde geri getirebileceğinin altını  çizdi.
 
Pompeo, "Mesajımız çok basit. ABD, hiçbir zaman dünyanın en büyük  terör destekçisi devletinin özgürce uçak, tank, füze ve diğer konvansiyonel  silahları alıp satmasına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.
 
ABD'nin geri getireceği yaptırımların, İran'a yönelik silah  ambargosunun sürmesini de sağlayacağını vurgulayan Pompeo, "Yeniden getireceğimiz  yaptırımlar, nükleer anlaşmanın yazarlarının aptalca görmezden geldiği İran'ın  kötü niyetli eylemleri için yeniden hesap verme zorunluluğu getirecek."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Tek taraflı aptal nükleer anlaşma, ABD için güvenlik getirmedi"
 
Pompeo, son 2 yıldır İran'a yönelik silah ambargosunun sürmesi için  diplomatik girişimlerde bulunduğunu ancak bugün artık snapback uygulamaktan başka  çareleri kalmadığını kaydetti.
 
İran'ın hem bölgedeki ülkelere hem de kendi halkına karşı ciddi  güvenlik tehdidi oluşturduğuna işaret eden Pompeo, "Tek taraflı aptal nükleer  anlaşma, ABD için güvenlik getirmedi. Bu anlaşma, Orta Doğu'da barışı sağlamadı  ya da rejimin davranışlarını değiştirmedi." görüşünü paylaştı.
 
Pompeo, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İran'ın, nükleer anlaşmanın  şartlarını yerine getiremediğinin altını çizerek, İran'a yönelik kaldırılan  yaptırımların geri getirilmesi gerektiğini vurguladı.
 
Snapback mekanizması
 
BMGK'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah  ambargosunu yenileme çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer  anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek Konseyin  2231 sayılı kararıyla kaldırılan tüm yaptırımların, tekrar uygulanmasına imkan  tanıyan yasal mekanizmayı hayata geçireceğini açıklamıştı.
 
Anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise ABD'nin, İran ile yapılan  nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin  yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata  geçiremeyeceğini belirtiyor.
 
ABD tarafından BMGK'ye sunulan ve cuma günü oylanan İran'a yönelik  silah ambargosunun uzatılmasını öngören tasarı kabul edilmemişti.
 
Tasarıya, BMGK üyesi 15 ülkeden yalnızca ABD ile Dominik Cumhuriyeti  "kabul" oyu vermişti.

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