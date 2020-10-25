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ABD'den bir kötü haber daha! 'Corona' oldular

AA |  25 Ekim 2020 Pazar - 7:50 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 7:52

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in yakın ekibinden iki ismin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları, Pence'in testinin ise negatif çıktığı bildirildi.


ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mike Pence'in Özel  Kalemi Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un Kovid-19'a yakalandıkları  belirtildi.
 
Açıklamada, Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı  ve ikilinin çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları  ifade edildi.
 
Seçimlere sayılı günler kala ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına karşın  Pence'in seçim kampanya programına planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.
 
ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim günü Kovid-19'a yakalandığını  açıklamış, ardından 4 gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi  görmüştü.
 

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