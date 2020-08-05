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ABD'den Beyrut'taki patlamayla ilgili kafa karıştıran açıklama

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 22:20 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 22:20

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın "bir kaza" olduğuna inanıldığını açıkladı.


ABD Savunma Bakanı Esper, internet üzerinden katıldığı Aspen Enstitüsü tarafından  düzenlenen yıllık güvenlik konferansında açıklamalarda bulundu.
 
Mark Esper, Beyrut'taki patlamaya ilişkin, "Birçok kişi bunun bir kaza  olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.
 
Patlamanın nedenine ilişkin ellerinde şu anda çok bir şey olmadığının  ve bilgi toplama sürecinin devam ettiğinin altını çizen Esper, "Bu bariz bir  trajedi." dedi.
 
ABD Savunma Bakanı Esper, yardım teklifi için Lübnan hükümeti ile  iletişimde olduklarını ve bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de  görüştüklerini belirterek, "Biz Lübnan'a yapabileceğimiz her türlü yardımı  yapabilecek şekilde hazırlıyoruz. Bunlar, insani yardım ve tıbbi malzeme  olabilir." diye konuştu.
 
Trump, patlamayı "korkunç saldırı" olarak nitelendirmişti
 
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ilk  olarak Lübnan'daki patlamaya değinerek, "ABD olarak Lübnan halkına en derin  taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada birçok insanın yaşamını  yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor." ifadesini  kullanmıştı.
 
Lübnan ile yakın ilişkileri olduğunun altını çizen Trump, "Biz yardım  için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." demişti.
 
Donald Trump, bir gazetecinin olayı neden "saldırı" olarak  nitelendirdiğini sorması üzerine, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun  bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu, bir tür üretim patlaması falan  değildi." yanıtını vermişti.

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ABD Beyrut Limanı patlama
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