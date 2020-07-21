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ABD'den Azez'de düzenlenen terör saldırısına kınama

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 0:44 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 0:44

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı  açıklamada, "ABD, Azez'deki bir pazar yeri yakınlarına yapılan terör saldırısını  şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.
 
Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen  Ortagus, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu çatışmanın herhangi bir tarafından  yapılan bu tarz eylemler kabul edilemez, sivillere yönelik saldırıların asla bir  gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Tüm taraflara, şiddetin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254  sayılı kararı kapsamındaki siyasi çözüm umutlarını söndürdüğünü anımsatan Morgan  Ortagus, Suriye'de ulusal çapta bir ateşkesi desteklediklerini vurguladı.
 
Güvenlik kaynakları, saldırının failinin YPG/PKK olduğunu aktarıyor
 
Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Siccu  köyünde, pazar günü bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, terör saldırısında 5  sivil yaşamını yitirirken, 85 sivil de yaralanmıştı.
 
Patlamada çevrede hasar meydana gelirken, yaralılar Azez ve  Türkiye'deki hastanelere nakledilmişti.
 
Güvenlik kaynakları, terörden arındırılmış bölgelerde bombalı  eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini, ancak siviller  zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildirmişti.
 
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da  varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab,  Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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