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ABD'den Arakanlılara 180 milyon dolar yardım sözü

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 1:43 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 1:43

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Arakanlılara 180 milyon dolar daha yardım yapacaklarını açıkladı.


Greenfield, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında Arakanlıların  (Rohingya) durumuna ilişkin düzenlenen yüksek düzeyli çevrimiçi toplantıda,  Arakanlıların Myanmar'da uzun yıllar "işkence, tecavüz ve kundaklamaya" maruz  kaldığını ve "öldürüldüğünü" söyledi.
 
Myanmar'da şubat ayındaki askeri darbenin ardından Arakanlıların  durumunun daha da kötüye gittiğini belirten Greenfield, Bangladeş'e  toplam 900  bin Arakanlının sığındığını ifade etti.
 
Arakanlıların durumunun görmezden gelinemeyeceğini söyleyen  Greenfield, ABD'nin Arakanlılara yaklaşık 180 milyon dolar daha yardım  yapacağını, bu yardımın 158 milyon dolarının Bangladeş'teki Arakanlılara yardım  için kullanılacağını sözlerine ekledi.
 
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
 
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalan  ve Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki  mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.
 
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu  görüntüleriyle Arakan'da yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
 
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş  hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını  belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
 
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara  yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
 
Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi  oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri  dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.
 
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri,  gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir  etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.
 

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