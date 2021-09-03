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ABD'den Afganistan açıklaması: Türkiye ve Katar'la çalışıyoruz

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 22:42 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 22:42

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bir an önce yeniden açılması için Katar ve Türkiye ile yakın çalıştıklarını belirtti.


Blinken, Afganistan konusunda değerlendirmelerde bulunmak üzere  Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.
 
ABD'nin Afganistan misyonunun, Katar’ın başkenti Doha’dan çalışmalara  devam ettiğini ifade eden Blinken, bu hafta sonu Doha’yı ziyaret edeceğini ve  oraya tahliye edilmiş Afganlarla da bir araya geleceğini kaydetti.
 
Blinken, Doha’dan sonra Almanya’nın başkenti Berlin’e geçeceğini orada  ise 20 ülkenin dışişleri bakanları ile Afganistan konusunda bir toplantı  düzenleyeceğini dile getirdi.
 
Afganistan’da kalan Amerikan vatandaşları konusunda Taliban ile  iletişim halinde olduklarını söyleyen Blinken, Taliban’ın ülkeden çıkmak  isteyenlere izin vermesine yönelik vaadini tutmasının önemli olacağını bildirdi.
 
ABD’li bakan ayrıca, "Ortaklarımız Katar ve Türkiye ile başkentin  ayağa kalkması ve Kabil havaalanının bir an önce yeniden açılması için yakın  çalışıyoruz." diye konuştu.
 
Taliban öncülüğündeki hükûmete direkt insani yardım yapılmayacak
 
Taliban’a yönelik yaptırımlara rağmen ABD’nin Afganistan halkına  insani yardımda bulunmaya devam edeceğini ifade eden Blinken, "Bu yardımlar,  hükûmet üzerinden değil bağımsız kuruluşlar üzerinden gidecek." dedi.
 
Afganistan’da Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani  Birader öncülüğünde hükûmet kurulduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken,  bu konudaki haberleri gördüğünü ancak henüz kesinleşmiş bir şey olmadığını  dolayısıyla bu konudaki yorumunu gelecek günlerde bu konu netleştiğinde  yapacağını belirtti.
 
Blinken, beklentilerinin ortaya çıkacak hükûmetin kucaklayıcı olacağı,  Taliban mensubu olmayanların da hükûmette rol alacağı bir ortamın oluşması  yönünde olduğunu kaydetti.
 

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