ABD'den açıklama: Tehlikeli olur!

Associated Press'e (AP) konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Küba'da görev yapan ve gizemli "sonik saldırılara" maruz kaldıklarının öne sürülmesinin ardından ABD'ye çağrılan büyükelçilik çalışanlarını geri göndermenin "tehlikeli" olacağını belirtti.

Tillerson yaptığı açıklamada, diplomatları Küba'ya geri göndermeleri halinde "bu insanları bile bile tehlikeye atmış olacaklarını" savundu.

"Kasıtlı saldırılar" olarak nitelendirdiği sonik saldırıların sona erdiğine ikna olmadığını belirten Tillerson, "Diplomatları ve ailelerini koruyabileceğim başka bir yol yokken niye bunu yapayım? Beni bunu yapmaya zorlamak isteyen biri olursa da geri çeviririm" dedi.

Söz konusu diplomatlar ve aile fertleriyle görüştüğünü belirten Tillerson, "Sağlıkları ve iyi olmaları bizim için öncelik." ifadesine yer verdi.

Tillerson, "Yine de Küba hükümetinin, Küba hükümetinden birinin buna bir son verebileceğine inanıyorum" diye konuştu.