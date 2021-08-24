ABD'den 31 Ağustos kararı! Biden geri adım atmadı

Afganistan'da Taliban 'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden tahliyeler sürerken, G7 ülkeleri kritik bir Afganistan toplantısı gerçekleştirdi.

Avrupalı liderler, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yaparak, ABD'nin Taliban'la yaptığı anlaşma kapsamında Amerikalıların ülkeden çıkması için son tarih olan 31 Ağustos'u uzatmasını istedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa lı liderler, "Amerikalı dostlarına operasyonların tamamlanması ve tahliyeye hakkı olan tüm milletlerin havalimanına adil ve eşit için ulaşımı için gerekli olduğu sürece havalimanının korunması yolunda çağrı yapıyor" ifadesini kullandı.

Bu gelişmeden dakikalar sonra ABD medyası, Başkanı Joe Biden'ın kararından dönmeyeceğini duyurdu. Biden'ın Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.

G7'NİN BİR NUMARALI ŞARTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Afganistan toplantısı sonrası G7 ülkelerinin pozisyonuna ilişkin kritik noktayı duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; Johnson, "G7 olarak anlaştığımız bir numaralı şart şudur: Onlar (Taliban) ülkeden çıkmak isteyenler için 31 Ağustos ve sonrasında da güvenli geçişi garanti etmek zorunda."

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise sanal zirve sonrası yaptığı açıklamada, toplantıdan Kabil'den tahliyeler için 31 Ağustos tarihinin uzatılması yolunda karar çıkmadığını ifade etti. Almanya lideri, tahliyeleri ABD olmadan yapamayacaklarını ifade etti. Başbakan Merkel, mültecilere yardım için Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerle işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G7 ülkelerinin gerçekleştirdiği Afganistan toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aralarında Afganların da bulunduğu AB personelinin büyük oranda Afganistan'dan tahliye edildiğini açıklayan Leyen, Taliban'ın iktidara gelmesini takiben Afganlara yardım edilmesinin "ahlaki görev" olduğu yolunda G7 ülkeleri liderlerinin hemfikir olduğunu ifade etti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ise "Türkiye, Rusya , Çin gibi G20 ülkeleri ve G7'ye Afganistan konusunda yardımcı olabilir." mesajını verdi.

PENTAGON DA '31 AĞUSTOS' DEDİ

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bugün düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin kritik değerlendirmeler yer almıştı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, "Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok. Güvenli geçişi sağlamak için arabuluculuk yapmaya devam ediyoruz. son 24 saatte yüzlerce Amerikalı güvenli şekilde havalimanı kapılarına geldi. Çekilme operasyonu kapsamında hem halk hem teçhizat çekilirken aynı ilkeler geçerli olur. Burada olabildiğinde teçhizatları kurtarmak istiyoruz. Ama ortadan kaldırmamız gerekiyorsa uygun şekilde yaparız. Şu anda Kabil'den ayrılan geçici üstlere gidiyor. Bizim merkezi üslerimize. Mesele bundan ibaret aslında. 31 Ağustos sonrası için görüşme gerekirse yapılacaktır. ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li Tümgeneral William Taylor ise tahliye edilenlerin doğrudan ABD'ye gelmediğini belirterek, "Tahliye edilenleri 14 lokasyondan birine gönderiyoruz. Sıkışmayı önlemek için" demişti. (Reuters)