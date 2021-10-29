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ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ortaktır

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 19:16 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 19:16

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortağıdır." ifadesini kullandı.


ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sitesinde paylaşılan mesajda, Blinken'in  ABD adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Türk  halkına tebriklerini sunduğu belirtildi.
 
"Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri’nin  ortağıdır." ifadesini kullanan Blinken, Türkiye'nin onlarca yıldır küresel  zorluklara karşı koymak için ABD ve uluslararası toplumun yanında durduğunu  kaydetti.
 
Blinken, iki ülkenin uzun yıllara dayanan ilişkisinin ticaret,  diplomasi ve güvenlik alanlarında güçlü bir iş birliği üzerine kurulduğunu  belirterek şunları kaydetti:
 
"Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son derece derin,  halklar arası bağlar varlığını nesiller boyu sürdürmüştür ve ilişkimizin gücü  açısından kritik önem taşımaktadır.
 
Bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve  önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
 

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ABD Antony Blinken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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