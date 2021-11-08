ABD'den 19 ay sonra flaş karar! Yeniden açtı!

Beyaz Saray'ın duyurduğu yeni sınır politikası kapsamında, 19 aydır sadece zaruri geçişlere açık olan Kanada ve Meksika sınırları yolcu geçişine açıldı.

Bugünden itibaren Kovid-19'a karşı tam aşılı olan kişiler aşı kanıtlarını göstererek, kara, hava ve deniz yoluyla ABD'ye giriş ve çıkış yapabilecek.



ABD yönetimi Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de Kanada ve Meksika sınırlarını kapatmıştı.