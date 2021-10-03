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ABD'deki üslerde tutulan yaklaşık 53 bin Afgan topluma katılmayı bekliyor

AA |  03 Ekim 2021 Pazar - 20:21 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 20:21

Afganistan'dan tahliye edilen ve ABD'deki askeri üslerde geçici olarak tutulan yaklaşık 53 bin Afgan'ın normal hayata dönmeyi beklediği belirtildi.


New York Times'ta yer alan haberde, ABD'nin Afganistan'dan  çekilmesiyle ülkeden tahliye edilerek ABD'ye getirilen Afganların durumu ele  alındı.
 
Haberde, Taliban'ın ülkede yönetimi ele almasından sonra çok az  eşyayla ülkelerini terk eden Afganların, ABD'de 8 askeri üsteki barakalarda  tutulduğu kaydedilerek, Wisconsin'deki Fort McCoy askeri kampında 12 bin 600  Afgan'ın bulunduğuna, bunların yarısının kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekildi.
 
Askeri üslerde 53 bin Afgan bulunuyor
 
ABD'deki askeri üslerde kalan Afganların sayısının 53 bin civarında  olduğu bildirilen haberde, en az 14 bin Afgan'ın da dünyadaki çeşitli Amerikan  askeri tesislerinde bekletildiğine işaret edildi.
 
Haberde, şimdiye kadar sadece 2 bin 600 kadar Afgan'ın topluma  kazandırıldığı aktarılarak, bu kişilerin de ABD ordusu ile yakın çalışan ve  ülkeden çıkarılan ilk gruplar olduğu ifade edildi.
 
 Üslerde bekleyen Afganların, giyim ve ihtiyaç malzemesi bağışlarıyla  hayatlarını idame ettirdikleri belirtilen haberde, bu kişilerin vakitlerini,  gönüllülerden aldıkları dil dersleriyle geçirdikleri ve bir an önce topluma  karışmayı istedikleri kaydedildi.
 
Öte yandan yetkililer, 24 Afgan'da tespit edilen kızamık, bunun  ardından yapılan genel sağlık kontrolleri, aşılamalar, ve diğer göçmenlik  işlemlerinin uzaması nedeniyle gecikmelerin yaşandığını belirtiyor.
 
Afganların ev ve iş bulma imkanlarının da yetkililer tarafından  dikkate alınmaya çalışıldığı kaydediliyor.
 
Kongre, 30 Eylül'de Afgan mültecilerin ülkeye yerleştirilmesi için 6,3  milyar dolar bütçeyi de içeren kısa vadeli harcama tasarısını onaylamıştı.

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