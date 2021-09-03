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ABD'deki sellerde bilanço ağırlaşıyor: 28 kişi hayatını kaybetti

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 0:04 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 0:04

ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti.


ABD'nin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan Ida Kasırgası, New York, New Jersey, Pennsylvania ve Maryland eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu.
 
New York'ta rekor seviyede yağışın neden olduğu selde ölenlerin sayısı 13'e çıktı, New Jersey ve Maryland eyaletlerindeki can kayıplarıyla sellerde en az 28 kişi hayatını kaybetti.
 
New Jersey'de 2 evde patlama
 
Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
 
Yerel basında yer alan habere göre New Jersey'de sel sularının bastığı 2 evde patlama meydana geldi.

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ABD kuzeydoğu Ida Kasırgası
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