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ABD'deki FETÖ okulunun müdürüne "taciz" gözaltısı

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 1:32 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 1:32

ABD'nin Florida eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait sözleşmeli okulun müdürü, kampüste yaşanan taciz olayını örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Yerel medyada çıkan haberlerde, Florida'nın Orange ilçesinde bulunan  "Orlando Science Charter School" isimli sözleşmeli okulun müdürü A.Y'nin, bir  okul çalışanının öğrencilerini cep telefonundan taciz etme olayını polisten  gizlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı bilgisi yer aldı.
 
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le bağlantılı olduğu belirtilen sözleşmeli  okulun müdürü A.Y.'nin, personel J.A'nın öğrencilere uygunsuz fotoğraflar  gönderdiği taciz olayını, ortaya çıkıncaya kadar, 30 gün polisten gizlediği ileri  sürüldü.
 
A.Y'nin, cinsel taciz mağduru öğrencilerden biri tarafından yapılan  şikayeti polise rapor etmek yerine okul içinde bir soruşturma yapmakla yetindiği  ifade edildi.
 
Okulda yaşanan taciz skandalını polise bildirmemekle suçlanan 35  yaşındaki A.Y, 19 Ocak salı günü Orange ilçe polisi tarafından gözaltına alındı.
 
Tacizci de aynı FETÖ okulundan mezun
 
WFTV9 isimli yerel kanalın derlediği haberde, okul öğrencilerine cep  telefonundan cinsel içerikli fotoğraflar göndermekle suçlanan 19 yaşındaki  J.A'nın aynı okuldan mezun olduğu bilgisi paylaşıldı.
 
Mahkeme kayıtlarında, J.A'nın taciz olayına karıştığı sözleşmeli  okuldan Haziran 2018'de mezun olduğu, 24 Temmuz 2018'de ise aynı okulda ofis  asistanı olarak göreve başladığı belirtildi.
 
Mağdur öğrencilerden birinin 26 Mart 2019'da okul görevlilerine  yaptığı şikayet üzerine ortaya çıkan olayla ilgili, bir okul yetkilisinin  ifadesinde, J.A'nın telefonundan öğrencileri taciz ettiğine değinildi.
 
Olayın kendisine hem e-posta yoluyla hem sözlü olarak aktarıldığı okul  müdürü A.Y'nin, durumu ne polise ne de ilgili devlet kurumlarına bildirmediğine  yer verildi.
 
29 Mart 2019'da okula istifasını sunduğu belirtilen J.A, ancak bir ay  sonra, 29 Nisan 2019'da ismi açıklanmayan bir okul çalışanı tarafından polise  ihbar edildi.
 
İhbarın yapıldığı tarihten önce yakalandığı ortaya çıkan J.A'nın, 16  Mayıs 2019'da taciz olayı dahil birçok suçtan hapis cezasına çarptırıldığı  kaydedildi.
 
FETÖ okullarında daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı
 
ABD genelinde 25'ten fazla eyalette 140 civarında sözleşmeli okulu  olduğu bilinen FETÖ'nün bu okullarında meydana gelen yolsuzluk ve cinsel taciz  dahil çeşitli suçlamalar, soruşturmalar ve yargılamalar, daha önce de Amerikan  medyasına konu olmuştu.
 
New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine göre, Paterson şehrinde  bulunan "Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu"nda danışma görevlisi olarak çalışan  J.R, kendisine defalarca sözlü ve fiziksel cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği  okul müdürü D.N'den Şubat 2019'da davacı olmuştu.
 
FETÖ okulunun davacı kadın çalışanla,16 Mayıs 2019'da 450 bin dolar  karşılığında anlaştığı belirtilirken, yerel medyada D.N. hakkında ikinci bir  taciz davasının da devam ettiği kaydedilmişti.
 
Farklı FETÖ okullarında yöneticilerin tepkilerindeki benzerlik
 
Illinois'teki Concept Schools okul sistemine bağlı faaliyet gösteren  Horizon Science Academy'de çalışan öğretmen L.H, mahkeme kayıtlarındaki ifadesine  göre, "cinsel ayrımcılık", "cinsel taciz" ve "misilleme" iddiası ile açtığı  davada okul yöneticisi D.S'yi suçlamıştı.
 
Şikayet dilekçesinde, 2014-2015 yıllarında gerçekleşen olayda, FETÖ  bağlantılı okul yönetiminin L.H'nin işine son verdiği, okul yöneticisi Shanahan'ı  ise terfi ettirdiği bilgisi yer almıştı.
 
Bir diğer olayda, Ohio'daki Horizon Science Academy Dayton Lisesi  isimli FETÖ sözleşmeli okulunda öğretmenlik K.K'nin, Ohio Eğitim Departmanına  sunduğu şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre, okulun düzenlediği bir  festivalde, iki öğrencinin uygunsuz görüntüleri okulun güvenlik kameralarına  yansıdığı halde yönetim tarafından örtbas edilmeye çalışılmıştı.
 
Yaşadığı sorunlar yüzünden 2013 yılında FETÖ okulundan ayrılmak  zorunda kalan K.K, söz konusu olayın üzerine gitmesi üzerine kendisine konunun  kapandığının söylendiğini ve çok fazla soru sorduğuna ilişkin tepki  gösterildiğini belirtmişti.
 
Yolsuzluk ve cinsel skandaldan kapanan FETÖ okulu
 
Louisina eyaletinde Pelican Educational Foundation (Pelikan Eğitim  Vakfı) isimli FETÖ eğitim kurumuna bağlı faaliyet gösteren Abramson Sözleşmeli  Okulu da hakkında 2011 yılında çıkan yolsuzluk ve rüşvet skandalları ile ilgili  eyaletin eğitim idaresi tarafından soruşturmadan geçirilmişti.
 
Times-Picayune isimli basın kuruluşunda çıkan habere göre, okul  öğretmenlerinden G.R'nin, sınıfındaki öğrenciler arasında farklı zamanlarda iki  defa yaşanan cinsel taciz olayını rapor etmesi üzerine, FETÖ okulunun skandalı  örtbas etmeye çalıştığı, eyaletin bu sebeplerden 2011 eğitim yılı başlamadan  Pelikan Eğitim Vakfının okuldan el çektirildiği bilgilerine yer vermişti.
 

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ABD FETÖ gözaltı
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