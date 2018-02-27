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ABD, DEAŞ ile ilişkili grupları terör listesine aldı

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 22:15 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 22:16

Listeye alınan gruplar, DEAŞ-Batı Afrika, DEAŞ-Filipinler, DEAŞ-Bangladeş, DEAŞ-Somali, Jund ei-Halife-Tunus, DEAŞ-Mısır ve Maute grubu olarak açıkladı


ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın farklı  bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile işbirliği içerisinde olduğu gerekçesiyle  çeşitli grupları terör listesine aldı. 
 
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika Filipinler, Bangladeş, Somali, Tunus ve Mısır'da DEAŞ'la bağlantılı olduğu  gerekçesiyle çeşitli grupların terör listesine alındığı duyuruldu.
 
Listeye alınan gruplar, DEAŞ-Batı Afrika, DEAŞ-Filipinler,  DEAŞ-Bangladeş, DEAŞ-Somali, Jund ei-Halife-Tunus, DEAŞ-Mısır ve Maute grubu  olarak açıklandı.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Yöneticisi Nathan Sales,  konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Suriye ve Irak dışındaki  yapılanmalarının hedef alındığını kaydetti. Sales, "Bu gruplar ve ilişkili  kişiler çok ciddi bir şekilde terör eylemlerine karışma riski içerisindedirler.  Bu grupların terör listesine alınması ABD güvenlik güçleri ve diğer ülkelere  yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.
 

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ABD DEAŞ terör listesi
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