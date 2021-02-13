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ABD'de yüz yüze eğitime dönme çalışmaları başlatıldı

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 1:20 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 1:20

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni itip koronavirüs (Kovid-19) vakaları devam ederken ülkedeki okulların tekrar açılmasına yönelik bir yol haritası hazırladığını belirtti.


Ülkenin en üst düzey halk sağlığı kurumu CDC, maske takma ve sosyal  mesafe kurallarına uyma koşulu ile okullarda yeniden yüz yüze eğitime  dönülebileceğini kaydetti.
 
CDC'nin açıklamasında, öğretmenlerin Kovid-19 aşısı yaptırmalarının  önemli olduğu ancak bunun bir ön koşul teşkil etmediği bilgisi aktarıldı.
 
CDC yetkilileri, yüz yüze eğitimin ABD'de yayılan koronavirüsün önemli  bir faktörü olarak tanımlanmadığını ve anaokulu ile 12. sınıf arası öğrenciler  arasındaki virüs bulaşma vakalarının nadir görüldüğünü vurguladı.
 
Kurum yetkilileri bununla birlikte, okulların yüz yüze eğitime dönmesi  konusundaki karar verme yetkisinin kendilerinde olmadığının ve açıklamalarının bu  konuda bir zorunluluk ifade etmediğinin altını çizdi.
 

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ABD koronavirüs okul
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