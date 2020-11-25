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ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 9:20 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 9:20

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan işkadını Derya Taşkın, ülkede resmi olarak başkanı seçen 538 seçiciler kurulu üyeliğine Demokrat parti adına görevlendirilen ilk Türk kökenli Amerikalı oldu.


Derya Taşkın, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris  için New Jersey eyaleti adına oy kullanacak 14 delegeden biri seçildi.
 
Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır  Amerika’da yaşadığını, uzun yıllar Demokrat Parti içinde değişik pozisyonlarda  aktif olarak çalıştığını belirtti.
 
 Taşkın, ''Bu göreve gelecek kişileri eyalet parti yönetimi seçiyor.  Benim seçilmem de bir günde olmadı, 10 yıllık bir parti geçmişimin sonucu,  partimin bana duyduğu güvenle delege seçildim.'' ifadelerini kullandı.
 
Delege olarak seçildiğini ilk öğrendiğinde çok sevindiğini belirten  Taşkın, ''O an yanımda annem babam vardı, çok heycanlandım. Annem önce anlamadı,  'Bu ne?' diye sordu, ona ABD başkanını seçmede popüler oy ile delege oyunun  farkını anlattım, çok mutlu olduk. Partide geçen bu kadar yılın emeğini almak  güzel bir duygu, onur verici'' dedi.
 
''Biden geldiğinde iki ülke ilişkilerinde bir problem olacağını düşünmüyorum''
 
Taşkın, Biden döneminde Türkiye-Amerika ilişkilerinin gerileyeceği  yönündeki endişelere katılmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
 
''Biden geldiğinde iki ülke ilişkilerinde bir problem olacağını  düşünmüyorum, çünkü iki güçlü müttefik NATO ortaklığı var. Biden NATO'nun ne  kadar önemli olduğunu biliyor. Evet, ocak ayında Biden'ın bazı söylemleri oldu  ama bu lobilerin daha aktif çalışması, bizim de belki biraz pasif kalmamızın  sonucu olabilir. Çok güzel çalışmalarla Biden'ın ve ekibinin fikirlerini  değiştirip Türkiye-Amerikan ilişkilerini daha iyi bir noktaya getirebileceğimizi  düşünüyorum. Türkiye güçlü bir ülke, NATO müttefiki, kim gelirse gelsin bunu  gözardı edemeyecektir.''
 
Son yıllarda Amerikalı Türklerin siyasi alanda güzel adımlar atmaya  başladığına dikkat çeken Taşkın, ''Cumhuriyetçi veya Demokrat olması fark  etmiyor, kim aday olursa olsun destekliyoruz. Bu çalışmalar gurur verici. Herkes  bulunduğu eyalette bir şeyler yapması lazım.'' diye konuştu.
 
Taşkın, 10 Aralık'ta New Jersey eyaletinin başkenti Trenton'da  kendisinin de içinde bulunduğu 14 delegenin Biden ve yardımcısı Kamala Harris  için oylarını resmen kullanacakları bilgisini paylaştı.
 
ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen  sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor.  Seçmenler sandıkta esasen doğrudan başkan adayına değil, eyaletin bu Seçiciler  Kurul üyelerine oy veriyor. Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, önceden  belirlenen bu delegeler daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen  seçiyor. 538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan  olmaya hak kazanıyor.

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ABD Türk delege Derya Taşkın
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