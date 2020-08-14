ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bin 446’ya yükseldi

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 821 artışla 5 milyon 418 bin 71'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1285 artarak 170 bin 446’ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 844 bini, test yapılanların sayısı 68 milyon 545 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD 'yi 3 milyon 229 bin 621 vakayla Brezilya , 2 milyon 483 bin 567 vakayla da Hindistan izliyor.