ABD'de yamyam paniği! Baltalı hemşire geri döndü

İngiltere'de 14 yaşındaki bir kız çocuğunu 'yemeğe çalışma' suçundan tutuklanan 'Hannibal' lakaplı Dale Bolinger ABD'ye geri döndü. 'Amerikalı Hannibal'ın dönüşü yaşadığı çevrede panik ve korku yarattı. Sokaklarda serbestçe dolaşan Bolinger'in tutuklanması için ABD otoritelerinin elinde bir kanıt olmadığı belirtiliyor.

Dale Bolinger'in ABD'nin Nebraska eyaletine geri döndüğü haberi eyalette büyük bir panik yarattı.

Bolinger, 14 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girip öldürdükten sonra yeme planıyla suçlanarak 3 sene önce İngiltere'de tutuklanmıştı. Dokuz yıl hapse mahkum edilen adamın ABD'ye nasıl bu şekilde dönmeyi başardığı henüz bilinmiyor.



İngiltere'de işlediği suça rağmen ABD'de bir suç kaydı bulunmayan Dale Bolinger yüzünden insanlar korkmuş durumda.



Mesleği hemşirelik olan 58 yaşındaki Dale Bolinger mahkemede 6 yaşından bu yana yamyamlık fantezileri olduğunu söylemiş, polise verdiği ifadede 'bir kız çocuğunu yemek nasıl olur diye merak ettiğini' belirtmişti.



Bolinger Almanya'da yaşayan 14 yaşındaki Meksika asıllı bir genç kız ile e-mail aracığıyla iletişime geçmiş ve onunla İngiltere'de buluşma ayarlamıştı. Bolinger, buluşmadan önce bir balta satın almıştı.

