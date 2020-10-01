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ABD'de yakıt ikmail yapan F-35 savaş uçağı düştü

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 18:45 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 18:45

ABD'nin California eyaletinde bir F-35B tipi savaş uçağı yakıt ikmali sırasında KC-130 tanker uçağına çarparak düştü.


ABD Deniz Piyadelerine bağlı ve Japonya'daki Iwakuni üssünde görevli  dikey iniş kalkış yapabilen F-35B, California'dan havalanan KC-130 uçağından  yakıt aldıktan sonra ayrılma sırasında kanatları tanker uçağına çarptı.
 
Deniz Piyadeleri Komutanlığının açıklamasına göre, F-35 uçağı kısa bir  süre sonra düşüp infilak ederken uçağın pilotu güvenli bir şekilde koltuk  fırlatma yöntemi ile atladı.
 
Çarpışmadan sonra iniş takımları açılmayan tanker uçağı, acil olarak  gövdesinin üzerinde Thermal Havalimanının yakınlarına indi.
 
Komutanlık, kazanın incelemeye alındığını belirtti.
 
Mayıs ayında da ABD'ye ait bir F-35A uçağı düşmüştü.
 
Şu anda kadar ABD'nin 3, Japonya'nın da 1 olmak üzere toplam 4 F-35  uçağı düştü.
 

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ABD California F-35B
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