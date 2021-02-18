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ABD'de Türklerin verdiği ilan Ermenileri kızdırdı

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 0:54 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 0:54

ABD'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD temsilciliği tarafından verilen, Türkler ile Ermenilerin uyum ve barış içinde yaşaması çağrısı içeren ilanın Ermenileri kızdırdığı belirtildi.


MÜSİAD ABD'den bir yetkili, 7 Şubat’ta başkent Washington ile New  York'u birbirine bağlayan ABD'nin en işlek otobanlarından I-95 üzerindeki bir  panoya verilen ilanın Ermeniler arasında öfkeye neden olduğunu söyledi.
 
Ermenilerin ilanın indirilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya  başlattıklarını belirten yetkili, "İlanı 4 hafta için vermiştik ama şu an  Ermenilerden ilan şirketi üzerine çok yoğun bir baskı var, böyle giderse birkaç  güne kaldırabilirler." şeklinde konuştu.
 
 İlanda, "Azerbaycanlılar (ve Türkler), Ermenilerle uyum içinde  yaşamaya hazır. Peki ya Ermeniler?" ifadesinin yer aldığı görüldü.
 
"Barışı iş dünyasında yaygınlaştırmak için bir adım attık"
 
MÜSİAD ABD Yönetim kurulu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
 
Açıklamada, "Bu pano mesajı ile barışı iş dünyasında yaygınlaştırmak  için bir adım attık. Son dönemde yaşanan olaylar ile asılsız iddialara karşı  sesimizi duyurmak istedik." ifadelerine yer verildi.
 
MÜSİAD ABD'nin en büyük arzusunun, ülkeler arası anlaşmazlıklar  sonrası, iş insanlarını ve işletmeleri uzlaştırmaya katkıda bulunacak  faaliyetleri yönlendirmek olduğu belirtilen açıklamada, "Biz iş insanları barış  ve huzur ortamının en doğru ortam olduğunu her platformda savunmaya devam  edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
 

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ABD MÜSİAD Ermeni
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