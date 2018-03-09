ABD'de Türkiye aleyhine gizli oturum!

Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.
Suriye, FETÖ ve PKK konularında Türkiye-ABD arasındaki görüş ayrılıklarına çözüm bulmak için kararlaştırılan 3’lü komite toplantılarından ilki dün Washington’da gerçekleştirildi.
Komitelerin ilki Suriye konusuyla toplandı. Türkiye’nin Münbiç’i terör örgütü PYD/PKK’dan arındırma talebi görüşüldü. Ancak toplantı öncesi ABD Kongresi'nde gerçekleşen gizli bir oturum göze çarptı.
Akşam'dan Yavuz Atalay'ın haberine göre; kongre kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre oturumda komite toplantılarına karşı pozisyon alındı ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırma planları yapıldı. Bazı üyeler, Rusya’dan S-400 alması karşılığında “Türkiye’yi F-35 projesinin dışına itelim” ifadesini kullandı. Bazları da, Türkiye’nin F-35 projesinin tedarikçisi olduğunu iddia ederek, “Türkiye’den artık parça almayalım” dedi. Ancak Türkiye F-35’in tedarikçisi değil projenin ortağı olduğu için böyle bir ihtimal bulunmuyor.
'YENİ VİZE KRİZİ YARATALIM'
Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.