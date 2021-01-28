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ABD'de Trump'ın azil süreci Anayasayı tartışamaya açtı

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 23:53 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 23:53

ABD'de Andrew Jackson ve Bill Clinton'dan sonra azil süreci başlatılan üçüncü başkan Donald Trump oldu. Donald Trump için ikinci kez azil süreci başlatılması ise ABD Anayasasının tartışılmasına neden oldu. Bazı senatörler, Trump'ın artık başkan olmadığını, bu nedenle azledilemeyeceğini savundu.


ABD tarihinde Temsilciler Meclisi, Andrew Jackson ve Bill Clintonın ardından azil sürecini Donald Trump için başlattı. Azil süreci başlatılan üçüncü başkan olan Trumpın ilk azil sürecinde Senato Trumpın beraatına karar verdi. 6 Ocakta Trump destekçilerinin Kongre binasına saldırması sonucu Temsilciler Meclisi, Trump için ikinci kez azil süreci başlattı. İkinci azil sürecine konu olan isyana kışkırtma suçlaması Temsilciler Meclisinde 13 Ocakta kabul edildi. Ancak söz konusu karar ABD Anayasası konusunda tartışmalara neden oldu.
 
50 CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN 45İ DAVANIN ANAYASAL OLMADIĞINI SAVUNDU
 
ABDde dün toplanan Senatodaki 50 Cumhuriyetçi senatörden 45i Trumpa yönelik ikinci azil davasının anayasal olmadığını savunarak davanın düşmesi konusunda talepte bulundu. Senatörler, Trumpın görev süresini doldurduğu ve bu nedenle Temsilciler Meclisi tarafından azil süreci başlatılmış olmasına rağmen kamu görevinde olmadığı için yargılanamayacağı ve suçlu bulunmayacağı ifade edildi. Kentucky Senatörü Rand Paul, Resmi kamu görevlisi olmayanlar görevden azledilemez. Azil süreci, görevden alınmayla ilgilidir. Suçlanan kişi çoktan görevden ayrıldı dedi.

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ABD Trump Anayasa
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