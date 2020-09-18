18 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 0.12 EURO 8,9910 0.42
USD 7,5750 0.37 ALTIN 475,860 0.88
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'de TikTok ve WeChat'i indirmek pazar gününden itibaren yasak

AA |  18 Eylül 2020 Cuma - 16:23 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 16:27

ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu.


ABD'de TikTok ve WeChat'in  20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesi yasaklanacak.
 
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin ABD'nin  ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmek için bu  uygulamaları kullandığı kaydedildi.
 
Bu uygulamalara erişimin ortadan kaldırılması ve işlevlerinin önemli  ölçüde azaltılmasıyla ABD'deki kullanıcıların korunacağına işaret edilen  açıklamada, TikTok ve WeChat'in oluşturduğu tehditlerin aynı olmasa da benzer  olduğu aktarıldı.
 
Açıklamada, her iki uygulamanın da kullanıcılardan konum, tarama ve  arama geçmişleri de dahil olmak üzere veri topladığı belirtilerek, söz konusu  şirketlerin Çin Komünist Partisi'nin istihbarat servisleriyle zorunlu iş birliği  içinde olduğu ifade edildi.
 
Bakanlığın açıklamasında "Bu durum WeChat ve TikTok kullanımının  ulusal güvenliğimiz için kabul edilemez riskler oluşturmasına neden oluyor."  değerlendirmesine yer verildi.
 
TikTok ve WeChat'in ABD'de indirilmesinin 20 Eylül'den itibaren  yasaklanacağı kaydedilen açıklamada, bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları  aracılığıyla para transferi ve ödeme hizmet sağlamasına izin verilmeyeceği  bildirildi.
 
Açıklamada, 12 Kasım'a kadar ulusal güvenliğe yönelik endişelerin  giderilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yasakları kaldırılabileceğine  işaret edildi.
 
ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu  herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya  platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.
 
Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere  ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını  yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.
 

ETİKETLER

tiktok abd wechat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.