ABD'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başyapıt ortaya çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi binasının açılışında konuştu. Erdoğan, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi binasının açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli bakanlar Türk- ABD toplumunun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyoruz. Temelini 4 yıl önce attığımız ve bugün açılışını yaptığımız Türkevi binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz. Çünkü devletimize milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz. Çünkü mimarlarımızın mühendislerin işçi kardeşlerimizin alın teriyle bu inşaayı tamamladık. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı tasarımın çevreye duyarlılık esasında göre yapıldı. Türkiye bu eserle birikimini büyüklüğünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardık.

Rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldi. Kültürümüzde laleden ilham alınarak Selçuk motifleriyle tasarlanan Yeni Türkevi'ne kavuştu. New York baş konsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Türkevi banımız BM, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.

Rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldi. Kültürümüzde laleden ilham alınarak Selçuk motifleriyle tasarlanan Yeni Türkevi'ne kavuştu. New York baş konsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Türkevi banımız BM, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açılış töreni öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu şunları söyledi: Bugün 500 yıllık hariciye tarihimizin önemli anlarından birine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz. Bundan 4 yıl önce Cumhurbaşkanımız geleceğe tarihe bir not bırakmıştı.

Zati devletlerinin yenilikçi vizyonu liderliği olmasaydı bugün böyle bir açılışı yapıyor olamazdık. Sayın Cumhurbaşkanım saygı değer konuklar biz hangi devleti temsil ettiğimizin farkındayız. TC bayrağımızın dalgalandığı her yerde tam buradadır.

BM komşu olan Türkevimiz her milletten her insana kucak açacak. Çok taraflılığın kural temelli düzenin sembolü olacak. Artık yeni bir dünya var. Çok kutuplu, uçurumların derinleştiği dijital ve çok sesli bir dünya. Bu yeni dünya yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç duyuyor. Türkiye milli, girişimci, çok yönlü insanı bir dış politika benimsiyor. Sahadaki gücümüzü masadaki becerimizle harmanlıyoruz. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımız, iş dünyamız, turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda laiki ile temsil edilecektir.