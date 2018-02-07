ABD’de tarihi çöküş

New York Borsası ile başlayıp diğerlerine sıçrayan sert düşüş piyasaları tedirgin etti. Uzmanlar, son senelerin en sert değer kaybına dikkat çekiyor. Son 2 işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 7, Nasdaq ise yüzde 5,7 değer kaybetti. ABD, tarihi düşüş şokunda.

Küresel finansal piyasalar yön arayışının etkisiyle sert düşüşler yaşamaya devam ediyor. New York borsasında endekslerin 2 işlem günü üst üste sert düşerek son yılların en kötü performansını göstermesi dikkatleri küresel piyasalara çekti. ABD’de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamın beklentileri aşarak ABD ekonomisinin gücünü göstermesi yatırımcıların borsada “güçlü satış” pozisyonu almasına neden oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2’lik hedefi olan enflasyonu dengelemek için bu yıl 3 yerine 4 kez faiz artırabileceği ihtimalini de kuvvetlendirdi.

YIL BAŞINDAN BERİ ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLAR GİTTİ

Goldman Sachs, 29 Ocak'ta yayımladığı 'Düzeltme Tespiti' başlıklı raporunda, piyasalarda artan risk iştahına dikkat çekmişi. Finansal alanda 'Hata düzeltme' olarak bilinen müdahalenin gittikçe arttığı vurgulanmıştı.

Raporda, Standard & Poor's 500 Endeksi'nde bir düzeltmenin geciktiği belirtilirken, piyasanın risklere karşı korunmasız kaldığı vurgulanmıştı. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,1 değer kaybederken, Standard & Poor’s 500 Endeksi yüzde 3,9’luk düşüşle Ocak 2016’dan beri, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 3,5 azalışla Şubat 2016’dan bu yana en büyük haftalık kayıplarını yaşadı.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,6 azalarak puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydederken, Standard & Poor’s 500 Endeksi de yüzde 4,1 azalarak Ağustos 2011’den bu yana en kötü performansını sergiledi.

Söz konusu 2 endeks, bu yılın başından beri elde ettikleri bütün kazançlarını kaybetmiş oldu. Böylece son 2 işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksi’nin kaybı yüzde 7’yi bulurken, Standard & Poor’s 500 Endeksi yüzde 6,1, Nasdaq Endeksi de yüzde 5,7 değer kaybetti.

‘BOĞA PİYASASINDA DÜZELTME’

ABD’li uzmanlar bu sert düşüşleri ‘boğa piyasasında düzeltme’ olarak yorumladı. ABD’li sermaye yönetim firması Goldman Management’ın Başkanı Steve Goldman, “Şu an boğa piyasasında düzeltme yaşanıyor. Geçen ay yatırımcılar arasında ekonomiye ve piyasaya dair olumlu hava güçlüydü. Bu da boğa piyasasına neden oldu” dedi.

Kimse hisse satmıyor

ABD’de hisse senedi ve broker şirketi olan Themis Trading’in Genel Müdürü Mark Kepner de ABD Başkanı Donald Trump’ın aralık ayı sonunda imzaladığı yeni vergi reformu yasasıyla ülkede kurumlar vergisinin düşürülmesinin şirketlerin kar ve gelirlerine olumlu yansıması beklentisiyle hisselere olan talebin ocak ayında arttığını vurguladı.

'UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUK'

Kepner, “Piyasalara baktığımızda çok güçlü bir ocak ayını geride bıraktık. Borsa ocak ayında çok hızlı yükseldi. Uzun bir süredir de düzeltme görülmüyordu. Şimdi ise kimse hisse satın almak istemiyor. Şu anki asıl problem bu” şeklinde konuştu.

Kepner, şunları kaydetti: “Şu anda piyasada kesinlikle düzeltme yaşanıyor. İki işlem gününde yüzde 7’lik bir kayıp görülüyorsa bu bir düzeltmedir. VIX endeksi yüzde 30’a yaklaştı. Ancak asıl soru, geri sıçramanın ardından borsada kazançlar korunacak mı ? ” ABD’de “korku endeksi” olarak da bilinen, CBOE Volatilite Endeksi, dün yüzde 124 artışla 38,80’e ulaşarak Ağustos 2015’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.