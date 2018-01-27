ABD'de şoke eden olay! Polis tutuklamak isteyince...

ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir adam, polis köpeğini ısırma suçundan tutuklandı. Boscawen bölgesinde yerel polis, bir evden silah sesi geliyor' ihbarı ile eve baskın düzenledi. Polis evdeki iki kişiyi ödenmemiş borçları nedeniyle tutuklamak istedi. Her şey o anda başladı.

Boscawen Polis Departmanı'ndan Teğmen Jason Killary, iki şahsın da tutuklama direndiğini söylerken, “Şahıslardan biri tutuklanma kararına aşırı bir şekilde direndi ve görevli polis köpeğini ısırdı” dedi.

Polis açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan kişi, daha sonra şok cihazıyla sakinleştirildi ve K9 Veda adlı polis köpeğini ısırma ve tutuklanmaya direnme suçlarından tutuklandı.

Killary, Veda isimli köpeğin olaydan sonra muayeneden geçtiğini ve göreve döndüğünü belirtirken, “Bir polis köpeğiyle ısırma yarışına girerseniz kazanamazsınız” dedi.