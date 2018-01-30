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ABD'de skandal! 7 yaşındaki çocuk kelepçelendi

30 Ocak 2018 Salı - 22:23 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 22:28

ABD'nin Miami kentinde 7 yaşında çocuk, öğretmenine saldırdığı gerekçesiyle kelepçelendi.


ABD'nin Miami kentinde 7 yaşında çocuk, öğretmenine saldırdığı gerekçesiyle kelepçelendi.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 7 yaşındaki çocuk öğretmenine saldırdığı gerekçesiyle kelepçelendi. Edinilen bilgilere göre çocuk, öğretmeniyle kafeteryada tartıştı. Yemeğiyle oynamamasını söyleyen öğretmeninin sırtına vurdu. Çocuğun, davranış bozukluğunun olup olmadığına ilişkin incelemeler yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Florida polisi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada prosedürlerin uygulandığı belirtildi.

 

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ABD çocuğa kelepçe skandal
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