ABD’de siyasi danışmanlık yapan Singapurlu, Çin casusu olduğunu itiraf etti

ABD'li yetkililer, ABD’de siyasi danışmanlık yapan Jun Wei Yeo (39) adlı Singapurlunun Çin istihbaratı adına bilgi toplamakla suçlandığını açıkladı. Yeo, Washington’da yapılan federal mahkemede dün Çin adına casusluk yaptığını kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü Dickson Yeo ismiyle bilinen Jun Wei Yeo, federal mahkemede 2015 ile 2019 yılları arasında Çin hükümeti adına casusluk yaptığını kabul etti.

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