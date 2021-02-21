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ABD'de bovling salonuna silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 11:56 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 12:06

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir bovling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.


ABD basınının East Norriton Polis Departmanı kaynaklarına dayandırdığı  haberlerde, Pensilvanya'nın Montgomery ilçesine bağlı East Norriton bölgesinde,  silahlı bir saldırganın saat 18.45 civarında "Our Town Alley" adlı bovling  salonuna girerek ateş açtığı belirtildi.
 
Emniyet yetkilileri, saldırganın salondaki dört kişiyi vurduğunu ve  bunlardan birinin olay yerinde öldüğünü aktardı.
 
Yaralanan üç kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyleyen  yetkililer, kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldığını kaydetti.
 
  
 

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ABD Pensilvanya saldırı
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