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ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

AA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 1:48 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 1:48

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.


Wauwatosa kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırı  sonrası polisin kalabalık bir ekip ve araçlarla olay yerinde kontrolü sağladığı  bilgisi aktarıldı.
 
Yerel medya kaynakları, olay yerinden en az 3 yaralının ambulansla  hastaneye taşındığını, polisin olayın nedenine ilişkin henüz bir basın açıklaması  yapmadığı bilgisini paylaştı.
 
Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Mayfair isimli  alışveriş merkezinin otoparkında onlarca polis arabası ve özel eğitimli K9 polis  köpekleri ile önlem alındığı görüldü.

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ABD Wisconsin silahlı saldırı
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